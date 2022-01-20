Kar temizliğini bıraktılar çocuklar gibi oyun oynadılar

Malatya'da yoğun kar yağışının ardından iş yerlerinde kar temizliği yapan iki esnafın kar eğlencesi çocukları aratmadı.

Malatya'da Salı günü başlayarak kenti etkisini altına alan kar yağışının dün gece saatlerinde etkisini yitirmesiyle birlikte esnaf, iş yerlerini açarak normal hayatlarına dönmeye çalışıyor. Kent merkezinde bulunan iş yerlerinde kar temizliği yapan iki esnafın ise temizlik çalışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Bir an kar temizliğini unutan iki esnaf kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Uzun bir süre sonra gelen karla birlikte çok mutlu olduklarını aktaran Hayati Akkuş, “Mutluyuz. Kar çoktan beri yağmamıştı. Bu karın zevkini de çıkardık mutluyuz. Mekanımızı temizliyoruz. Gelen misafirleri de karşılıyoruz. Kar çok güzel bir şey çocukları sevindirdi. Malatya'da 10-15 seneden bu yana böyle bir kar yağmadı. Çok şükür bunu da gördük ve mutluyuz” dedi.

Öte yandan kentte okulların tatil edilmesiyle birlikte kendilerini sokağa atan çocukların kar keyfide devam ediyor.