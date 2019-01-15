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Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Malatya’nın Darende ilçesi çıkışında bölge trafik ekipleri, D-300 karayolunu kullanarak Kayseri istikametine gitmek isteyen araçların geçişlerine izin vermiyor.

Malatya'nın Darende ilçesi çıkışında bölge trafik ekipleri, D-300 karayolunu kullanarak Kayseri istikametine gitmek isteyen araçların geçişlerine izin vermiyor. Trafik polisleri, sürücüleri uyararak yolun kapalı olduğunu ve bu nedenle geçişlere izin verilmediğini belirtiyor.



Aynı şekilde Sivas'ın Gürün ilçesinden Malatya istikametine giden araçların da gelişlerine izin verilmiyor. Öte yandan Malatya'da bazı tali yollarda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Malatya-Pütürge, Malatya-Çelikhan ve Malatya-Sincik yollarının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.

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