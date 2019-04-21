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Kar yağışı kayısı üreticisini düşündürüyor

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı kayısı üreticisini düşündürüyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı kayısı üreticisini düşündürüyor.


İlçede aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, henüz çiçek aşamasında olan kayısının yağış sonrasındaki durumu üreticileri düşündürüyor. Kayısı ağaçlarının üzerini kar kaplarken karın durması halinde don tehlikesi olabileceği konusunda çiftçiler uyarılıyor.


Öte yandan ilçede kartpostallık görüntüler oluşturan kar yağışı yüksek kesimlerde 30 santimi bulurken bazı yerlerde de 10 santime ulaştı.

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