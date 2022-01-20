Kara hasret kalan çocuklar doyasıya eğlendi

Malatya'da yağar yoğun kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edilmesi en çok çocukları sevindirdi. Etkili olan kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar doyasıya eğlendi.

Yeşilyurt İlçesine Bağlı Fahri Kayahan bölgesinde çocuklar kartopu oynayarak eğlendiler. Kar nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar karın keyfini yaşadılar.

Kartopu oynayan Eren Irmak, karın keyfini yaşadıklarını belirterek, “Malatya'da kar nedeniyle okullar tatil edildi. Arkadaşlarımızla beraber eğleniyoruz” dedi. Genç Tuğrul isimli çocuk ise “Malatya'mızda karın yağması bizi mutlu etti. Arkadaşlarımızla beraber mahallede karın keyfini çıkarıyoruz. Karın tadını çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.

Taksici Oğuz Soylu da, uzun süren kuraklıktan sonra yoğun kar yağışının herkesi sevindirdiğini dile getirip, “Bereket yağdı. Belediye görevlileri yolları açtı. Çok şükür taksici esnafı olarak işimiz de iyi. Tedbirimizi aldık, kar lastiğimizi taktık. Yolcu almaya gidiyorum” ifadelerini kullandı.