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Karabulut'tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof.

Dr. Aysun Bay Karabulut, manevi ve ahlaki değerlerden ödün vermeden görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.


10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ”Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önemli bir görev üstlenen, dürüst, tarafsız ve ilkeli haber anlayışı ile mesleklerini icra eden manevi ve ahlaki değerlerden ödün vermeden görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim” şeklinde açıklamasını tamamladı.

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