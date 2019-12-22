Malatya'da, "Karaci?er Transplantasyon ?mm?nolojisi Sempozyumu ve 3. ?mm?nsupresif Protokolleri Kursu" sona erdi.

Malatya'n?n Arguvan il?esi Turnam ?lgezdi Kongre ve K?lt?r Merkezi'nde d?n ba?layan ve bug?n sona eren ?n?n? ?niversitesi Karaci?er Nakli Enstit?s? taraf?ndan d?zenlenen, "Karaci?er Transplantasyon ?mm?nolojisi Sempozyumu ve 3. ?mm?nsupresif Protokolleri Kursu" program?na, Azerbaycan'dan Prof.Dr.Nuru Bayranov, ?talya'dan Prof.Dr.Giueseppe Tisone, Astellas Pharma Genel M?d?r? Markandree Dekker, Arguvan Kaymakam? Abdullah ?ahin, Malatya B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Selahattin G?rkan, ?n?n? ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Ahmet K?z?lay, ?n?n? ?niversitesi Karaci?er Nakli Enstit?s? M?d?r? Prof. Dr. Sezai Y?lmaz, Arguvan Belediye Ba?kan? Mehmet K?z?lda? ve organ nakli alan?nda ?al??an T?rkiye'nin farkl? ?niversitelerinden ve yurt d???ndan yakla??k 80 bilim insan? kat?ld?.

Sempozyumun kapan???nda konu?an ?n?n? ?niversitesi Karaci?er Nakli Enstit?s? M?d?r? Prof. Dr. Sezai Y?lmaz, Malatya'n?n karaci?er nakli alan?nda d?nya ?l?e?inde bir marka olu?turdu?unu belirterek, ?Sempozyum ve t?p kongreleri Arguvan il?esinde niye yap?yorsunuz diye soruyorlar. Malatya'n?n bir?ok il?esi var. Bu il?elerin topraklar? daha verimli. Zengin i? adamlar? var. Ama Arguvan'?n bu anlamda ?ok bir zenginli?i yok. Zengin i? adamlar? veya verimli topraklar? yok. Arguvan da da a??rl?k olarak ?ocuklar?n? okumaya y?nlendiriyorlar. ??te bu nedenle okuma oran? y?ksek. Biz de hi? olmazsa Arguvan'a bilimi getirelim dedik? ?eklinde konu?tu.

Karaci?er Transplantasyonu ?mm?nolojisi Sempozyumu ve 3. ?mmunusupresif Protokolleri Kursu'nun Arguvan'da ger?ekle?tirilen ???nc? bilimsel toplant? oldu?unu hat?rlatan Prof. Dr. Sezai Y?lmaz, ?Bizim d???m?zda da burada di?er bran?larda da bilimsel toplant?lar yap?ld?. Bu konuda Arguvan ?ok ?ansl?? dedi.

Arguvan Belediye Ba?kan? Mehmet K?z?lda? da, yurt i?i ve yurt d???ndan gelen ?ok say?da bilim insan?n? Arguvan'da a??rlamaktan mutluluk duyduklar?n? belirterek, ?Program?n Arguvan'da yap?lmas?n? sa?layan Karaci?er Nakli Enstit?s? M?d?r? Prof. Dr. Sezai Y?lmaz'a te?ekk?r ediyoruz? ifadelerini kulland?.

?n?n? ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. Ahmet K?z?lay ise yapt??? konu?mada, ?n?n? ?niversitesi'nin ba?ta karaci?er nakli olmak ?zere bir?ok alanda T?rkiye ve Avrupa ?lkeleri d?zeyinde ba?ar?lara imza att???n? ifade ederek, ?niversite y?netimi olarak Prof. Dr. Sezai Y?lmaz ve ekibinin karaci?er nakli konusunda y?r?tt??? ?al??malara her t?r deste?i vermekten b?y?k mutluluk duyduklar?n? s?yledi.

Malatya B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Selahattin G?rkan ise, ?n?n? ?niversitesi Karaci?er Nakli Enstit?s?'n?n d?nya ?ap?nda ba?ar?lar sergiledi?ine vurgu yaparak, yerel y?netimler olarak ?niversitelerle i?birli?i yapman?n ?nemine dikkat ?ekti.

Arguvan Kaymakam? Abdullah ?ahin de, Arguvan'?n t?p kongreleri vesilesiyle t?p kongreleri turizmi i?in bir ?ekim merkezi olmaya ba?lad???na dikkat ?ekip, bu durumun il?enin sosyal ve ekonomik geli?imine katk? sa?layaca??na i?aret etti.

Karaci?er Transplantasyonu ?mm?nolojisi Sempozyumu ve 3. ?mmunusupresif Protokolleri kurs program?n?n d?zenlenmesinde katk? sunanlara plaket verilmesi ile iki g?nl?k program sona erdi.