Karadağ vatandaşları sahura kaldırdı

Ramazan ayının ‘çalar saati' olarak tabir edilen davulcular, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde mahalle sakinlerini Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ile birlikte sahura davet ettiler.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Ramazan ayı münasebetiyle davulcular ile beraber vatandaşları sahur kaldırdı.

İlçeye bağlı mahalle ve cadde sakinlerini sahura uyandırmak için belediye olarak davulcu görevlendirdiklerini belirten Karadağ, sahur vaktinden önce sokakları tek tek gezen davulcuların, vatandaşları Ramazan ayı dolayısıyla uyandırdıklarını ifade etti.

Karadağ, “Ramazanın ilk günü ve Ramazan emekçileri davulcularımız ile vaktinden önce sokakları tek tek gezerek vatandaşları sahura kaldırıyoruz. Bu geleneğin devam ettirilmesi gerekiyor. Bu ayda tüm Müslümanların en yakınından başlayarak komşu ve akrabalarını gözetmeleri, yoksul ve garibanlara yardımcı olmaları, onlarla sofralarını paylaşmaları büyük önem arz etmektedir. Bu ayda, kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz. Toplum olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği mübarek Ramazan ayında, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada yaşanan virüslerin, acıların ve zulümlerin son bulmasını, oluşan manevi atmosferin, bütün bir yıla yayılarak devam etmesini diliyorum. Sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın adı olan Ramazan ayında ülkemizde huzurun ve kardeşliğin daha da güçlenmesini diler, içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni bulunduran Ramazan Ayı'nın İlçemize, Malatya'mıza, Ülkemize ve İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi.