Karadere Göleti bin 89 kişiye istihdam sağlayacak

Malatya'nın Hekimhan İlçesi'ndeki Karadere Göleti, önümüzdeki yazdan itibaren 3 bin 630 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak. Göletin sulamaya başlamasıyla bin 89 kişiye tarımsal istihdam sağlayacak

Hekimhan Karadere Göleti İnşaatı ile Karadere Göleti Sulaması İnşaatı çalışmaları devam ediyor. Projenin bitirilmesi ile birlikte toplamda 3 bin 630 dekar tarım alanının cazibeli borulu basınçlı sulama şebekesi ile sulanması temin edilecek.

2021 yılı performans programında yer alan ve bitirilmesi öngörülen işler arasında bulunan Karadere Göleti Sulaması İnşaatında, gölet gövde dolgusu inşaat çalışmaları devam diyor.

Sulama şebekesi ile birlikte imalatları tamamlanarak önümüzdeki yaz sulama döneminde hizmete alınması hedeflendi.

Karadere Göleti temelden 38,5 metre yükseklikte kil çekirdekli homojen dolgu tipinde olup, 1,95 milyon metreküp su depolayarak 3 bin 630 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek. Karadere sulaması, milli ekonomiye yılda 4,6 milyon TL katkı temin edecek ve ayrıca bin 89 kişiye tarımsal istihdam sağlayacak.