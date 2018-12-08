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Karakol komutanı kazada öldü

Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kaan Şafak, geçirdiği trafik kazasında öldü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kaan Şafak, geçirdiği trafik kazasında öldü.


Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesi Sürgü mahallesinde meydana gelen kazada, memleketi Afyonkarahisar'dan dönen Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Kaan Şafak idaresindeki araç, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada Karakol komutanı Kaan Şafak hayatını kaybederken araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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