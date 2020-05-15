Karantina süreci geride sıcak dostluklar bıraktı

Malatya'da yurtlarda karantina süresi dolan gurbetçilerden geriye duygu yüklü mektuplar ile odalarında kaldıkları öğrencilere bıraktıkları harçlıklar kaldı.

Korona virüs salgını nedeniyle yabancı ülkelerden getirilen Türk vatandaşları 14 gün gözetim altında tutuluyor. Bu süreçte yurt dışından getirilen vatandaşların 14 gün karantina altına alındığı illerden biri olan Malatya'da, Suudi Arabistan'dan getirilen vatandaşların karantinası sürüyor. Kentte Kredi Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarında konaklayan gurbetçilerden ise geriye sıcak dostluklar kalıyor. Karantina süresi dolan ve memleketlerine gönderilen gurbetçilerin kimisi bu süreçte yaşadığı duygularını mektuplara dökerken, kimisi ise odasında kaldığı öğrenciyi unutmayarak harçlık bırakıyor. Odada bulduğu çayı içtiği için parasını bırakan gurbetçiler de bulunurken, birçoğu ise gittiği memleketinde de Malatya'yı unutmayarak yurt çalışanlarına yöresel ürünlerden göndermeyi de ihmal etmiyor.

Battalgazi Öğrenci Yurt Müdürü Nida Sel, yurtlarında şu an 3'üncü kafilenin kaldığını ve Pazartesi günü itibariyle evlerine gönderileceklerini belirterek, “Bugüne kadar 2 kafile sağ salim evlerine gittiler. Hiç bir hastamız pozitif çıkmadı, her şey çok güzel geçti” dedi.

Yurt dışından getirilen vatandaşlardan geriye güzel mektuplar kaldığını ifade eden Sel, “Başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, yurt çalışanlarına, tüm ekiplere ayırt etmeden teşekkür sunup mektupları bırakıp gitmişler. Duygu dolu mektuplar bırakmışlar. Mesela öğrencimizin odasında çay bulup içmiş, onun parasını bırakıp gitmiş. Öğrenciden, bizden helallik istemiş, zarfın içerisine para bırakmış gitmiş. Bunun gibi çok şeyler oldu. Hatta gittikten sonra bizi hala arayanları oluyor. Kendi memleketlerindeki meşhur olan yöresel ürünleri gönderiyorlar. Geçen gün Çorum'dan leblebi geldi mesela. Sürekli arayıp soruyorlar bizleri, hatta yurda bağışta bulunmak isteyenler bile var. Burada gayet sıcak dostluklar kurduk, çok memnun ayrıldılar” diye konuştu.