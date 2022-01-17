Karantinadaki öğrencilere yemek hizmeti

Malatya'da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan ve Covid-19'a yakalanan öğrencilere yemek hizmeti veriliyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisine yakalanan öğrencilere yurt odalarında 5 günlük karantina süresi uygulanıyor. Bu karantina süresince öğrencilere yemek hizmeti veriliyor. Yemek menüsünde, Covid-19'a karşı etkili yiyecek, meyve ve sebzelerin olduğu belirtildi.

GSB Malatya Yurtları tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, “Pandemi döneminde yurtlarımız, sadece gençlerimizin değil, bütün milletimizin yurdu, yuvası olmuştu. Bu zor sürece rağmen gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” denildi.

Açıklamada, yurtlarda Covid-19 pandemisi nedeniyle kaç öğrencinin karantinada olduğu konusunda bilgi aktarılmadı.