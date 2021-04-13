İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karantinaya alınanlara vefa desteği

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde karantina altına alınan Durucasu Mahallesi’ndeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde karantina altına alınan Durucasu Mahallesi'ndeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.


Durucasu Mahallesi, 11 hanede 25 kişinin test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle 9 Nisan saat 21.00'den itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alınmıştı. Jandarma tarafından mahallenin giriş ve çıkışları kapatılırken, giriş ve çıkışlara zorunlu haller dışında izin verilmiyor. Durucasu Mahallesi'ndeki vatandaşların ihtiyaçları ise talep halinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.