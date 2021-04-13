Karantinaya alınanlara vefa desteği

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde karantina altına alınan Durucasu Mahallesi'ndeki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Durucasu Mahallesi, 11 hanede 25 kişinin test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle 9 Nisan saat 21.00'den itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alınmıştı. Jandarma tarafından mahallenin giriş ve çıkışları kapatılırken, giriş ve çıkışlara zorunlu haller dışında izin verilmiyor. Durucasu Mahallesi'ndeki vatandaşların ihtiyaçları ise talep halinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.