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Karda aç kalan kuşlar için doğaya yem bırakıldı

Malatya’nın Yeşilyurt içesinde karda aç kalan kuşlar için doğaya yem bırakıldıMalatya merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı İlkokulu öğretmenleri yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan kuşlar için okul bahçesine bulunan kuş yuvalarına ve bahçe duvarlarına yem bıraktılar.

Malatya'nın Yeşilyurt içesinde karda aç kalan kuşlar için doğaya yem bırakıldı


Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı İlkokulu öğretmenleri yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan kuşlar için okul bahçesine bulunan kuş yuvalarına ve bahçe duvarlarına yem bıraktılar.


Bostanbaşı İlkokulu Müdürü Yasin Demirel yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarının bu olumsuz hava şartlarında yaşamlarının zor olduğunu, bu duruma duyarsız kalmayarak kuş yuvalarına ve okul bahçesine yem bırakan Özgür Yücetaş ile Eyüp Alper isimli öğretmenlere teşekkür etti.

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