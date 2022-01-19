Karda yolda kalanlara kumanya ikramı

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde karda yolda kalanlara kumanya ikramında bulunuldu.

İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Malatya-Adıyaman karayolunda aksayan ulaşımın tekrar sağlanması için yoğun çalışmaların devam ettiği bölgede Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç incelemelerde bulundu. Yolda mahsur kalan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Kılıç, kumanya ikramında bulundu.

Yoğun çalışmalar sonucu Malatya-Adıyaman karayolu trafiğe açıldı.