İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kardan kapanan yollar için kolları sıvadılar

Malatya’nın Darende ilçesi’nde kardan yolları kapanan Mahallenin yolunu iki kardeş kendi araçlarıyla açtı.

Malatya'nın Darende ilçesi'nde kardan yolları kapanan Mahallenin yolunu iki kardeş kendi araçlarıyla açtı. 'Her şeyi devletten beklememeliyiz 'diyen kardeşler bereketli bir yıl temennisinde bulundu.


Malatya'da kent genelinde etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde yaşayan kardeşler İsmail Özdemir ile Murat Özdemir mahallenin kardan kapanan yollarının açılması için kolları sıvadı.


Kendi araçları ile ‘her şeyi devlette beklememeliyiz' diyerek bölgede yol açma çalışması yapan kardeşler ana arterlerde kara yolları ile belediye ekiplerinin çalışma yaptığını ara yollarda ise kendilerinin çalışma yaptığını aktararak bereketli bir yıl temennisinde bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.