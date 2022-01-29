Kardan zarar gören işletmelerde hasar tespiti yapılıyor

Malatya'da kar nedeniyle zarar gören hayvan kümesi ve hayvan ahırı işletmelerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Malatya il ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle hayvan kümesi ve hayvan ahırı zarar gören yetiştiriciler için Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Yoğun kardan dolayı çatısı çöken ve işletmesi zarar gören yetiştiricilerin Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yaptıkları başvurunun değerlendirildiği ve başvuru sırasına göre görevlilerin işletmelere yönlendirildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Malatya İl Müdürü Tahir Macit'in de, yoğun kardan dolayı çatısı çöken ve işletmesi zarar gören bazı yetiştiricileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.