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Kardeş okulları Arguvan'da buluştu

Bursa Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kardeş okul protokolü kapsamında Arguvan’daki öğrenci kardeşlerini ziyaret etti.

Bursa Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kardeş okul protokolü kapsamında Arguvan'daki öğrenci kardeşlerini ziyaret etti.


Farklı kültürleri, farklı coğrafyaları tanımak, kardeşlik ve dostluk duygularını pekiştirmek ve kültürlerarası etkileşimde bulunmak amacıyla Sivas-Gürün Anadolu Lisesi, Bursa-Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Malatya-Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Lisesi ve Arguvan Yazıbaşı Ortaokulu ile imzalanan Kardeş okul protokolü kapsamında 'Paylaşmak Değerlidir' sloganıyla yürütülen kardeş okul projesinin ikinci buluşması Arguvan'da gerçekleşti.


Bu kapsamda Bursa Feriha Uyar MTAL öğrenci ve öğretmenleri Arguvan'ı ziyaret etti. Renkli görüntülerin yaşandığı buluşmada duygusal anlar yaşandı.


Öğrencilerin kaynaştığı buluşmada öğrenciler birbirilerine hediyeler verdi.

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