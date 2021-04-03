Kardeşime kitap projesi

Özel Çamlıca Koleji Ortaokulu 26 Mart-1 Nisan Kütüphaneler Haftası'nda "Kardeşime Kitap" etkinliği düzenledi.

Özel Çamlıca Ortaokulu öğrencileri severek okudukları kitapları kardeş okulları olan Topsöğüt Akpınar İmam Hatip Ortaokulundaki kardeşleri için bir araya getirdi. Toplanan kitaplar Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Şube Müdürü Seyfettin Duman, Çamlıca Koleji İlköğretim Kampüs Müdürü Ferdi Polat ve Özel Çamlıca Koleji öğretmenleri Meryem Özdil, Hilal Polat, Şeyma Özer tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay öğrencilere kitap okumanın önemini vurgulayarak kitap okumanın sadece boş zamanlarda değil yemek, içmek gibi temel bir ihtiyaç gibi her zaman olması gerektiğini ifade etti. Özel Çamlıca Koleji İlköğretim Kampüs Müdürü Ferdi Polat ise okuyan insanın hayatı ve olayları daha geniş bir açıdan görebildiğini ifade ederek etkinliği düzenlemelerindeki temel amaçlarının bilginin paylaşıldıkça kıymetlendiğine vurgu yapmak olduğunu ifade etti.

Topsöğüt Akpınar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Haskul böylesi faydalı bir etkinlikten dolayı Özel Çamlıca Kolejine teşekkür etti.