Kardiyoloji uzmanından sigara ve alkol uyarısı

Dr. Mehmet Hakan Taşolar, sigara ve alkol kullananlarda kalp hastalığının daha fazla görüldüğünü söyledi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Hakan Taşolar'ın konuşmacı olarak katıldığı ve İnönü Üniversitesi resmi Youtube kanalından yayımlanan “Kalp Hastalıklarından Korunma” konulu çevrim içi seminer düzenlendi. Taşolar seminerde kalp sağlığı ve kalp hastalıkları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Kalp hastalıklarının sebeplerini de anlatan Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Hakan Taşolar, sigara ve alkol kullananlarda kalp hastalığının daha fazla görüldüğünü kaydetti. Doç, Dr. Taşolar, karaciğer ile damarlara çok fazla etkisi olan alkol ile sigaradan uzak durulması gerektiğini ifade etti. Kalp rahatsızlıklarıyla ilgili tedavi yöntemlerinden söz eden Taşolar, çocukluk döneminden itibaren gelişen damar bozukluklarının, düzensiz beslenmenin sonucu kendini gösterdiğini belirtti. İnsan vücudunun çeşitli bölümlerinde yer alan damar sorunlarının, bulunduğu yere göre kendine has isimlerle anıldığını ve farklı hastalıklara sebep olduğunu ifade eden Doç. Dr. Taşolar, damar hastalıklarında ana risk faktörlerinin yaş ve genetik miras olduğunun altını çizdi. Taşolar, kalp hastalığı olanların ailelerinin diğer bireylerinde de benzer hastalıkların görülebileceğini söyledi.

Uygun tedavi yöntemleri sayesinde diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklarla baş edilebileceğini vurgulayan Taşolar, hasta bireylerin yaşam tarzlarında yapacakları olumlu değişikliklerin tedaviye yardımcı olacağını ifade etti.