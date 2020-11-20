Karete müsabakaları WatsApp üzerinden yapılacak

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 23 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında Bay-Bayan Ferdi Kata Müsabakaları düzenlenecektir” denildi.

Müsabakaların Dünya genelinde korona virüs pandemisi nedeniyle bu yıl İnternet ( WatsApp Platformu ) üzerinden yapılacağının vurgulandığı açıklamada, “Müsabakalara katılmak İsteyenler 05076077788 nolu hatta WatsApp uygulaması üzerinden eleme turu kata videolarını 23 Kasım saat 24:00'a kadar göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen videolar dikkate alınmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Müsabakalar ile ilgili diğer teknik talimat hakkında Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü web sitesinden bilgi alınabilecek.