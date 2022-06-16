Kargo ile gümrük kaçağı ürün sevkiyatına polis darbesi

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 SKM çerçevesinde Elazığ-Malatya uygulama noktasında durdurulan bir kargo kamyonunda arama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, 6 koli içinde 435 kilogram gümrük kaçağı paketlenmiş tütün, bin 385 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 500 adet gümrük kaçağı puro, 470 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 bin adet gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Gönderici 2 şahısla ilgili yasal tahkikata başlandı.