Kariyer Günleri Programında öğrencilere tecrübelerini anlattılar

19- 29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kariyer Günleri'nde farklı meslek kollarından isimler tecrübelerini öğrencilerle paylaşıyor. Program kapsamında Doktor Zeriban Bozkurt Yalın, Psikolog Cahit Bilgiç, Gazeteci Mehmet Türel ve Fizyoterapist Mehmet Boz öğrencilerle bir araya geldi. İlk olarak konuşan Zeriban Bozkurt Yalın, doktorluk mesleğini neden tercih ettiğini, artıları ve eksilerini anlattı.

“Dokunduğunuz hayatlar bu zorlukları size unutturuyor”

Mesleğini severek yaptığını anlatan doktor Yalın, “Öğrencilik dönemimde doktor olmaya karar verdim. Doktorluğun ne kadar kutsal bir meslek olduğunu anladığım andan itibaren bu mesleğe merak saldım. Sizler de çok çalışarak doktor olabilirsiniz. Tabi bazı zorluklar var ama inanın dokunduğunuz hayatlar bu zorlukları size unutturuyor” dedi.

“İki altın kuraldan birisi okumak, diğeri merak ederek sorgulamak”

Daha sonra gazetecilik mesleğiyle ilgili konuşan Mehmet Türel ise işini severek yaptığını anlatarak, “Yaklaşık 18 yıldır bulunduğum bu meslek bana çok şey öğretti. Benim size tavsiye niteliğinde söyleyeceğim en öneli iki altın kuraldan birisi okumak, diğeri merak ederek sorgulamak. Nerede olursanız olun, ne şartta olursanız olun ama mutlaka okuyacak bir şeyler bulun. Merak duygunuz ise her daim aç olsun. Sorun, merak edin” ifadelerini kullandı.

“Dünyaya bir daha gelsem yine psikologluk olmak isterdim”

Psikolog Cahit Bilgiç ise iyi bir psikolog olmak için iyi bir dinleyici olmak gerektiğini söyleyerek, “Dünyaya bir daha gelsem yine psikologluk olmak isterdim. Çünkü insanları dinleyip, onların sıkıntılarının çözümüne katkı sunmak beni ziyadesiyle mutlu ediyor. İyi bir psikolog her zaman iyi bir dinleyici olmalı. Karşınızdakine ‘ben seni dinliyorum' mesajını verin. Bu çok önemli ve de geri dönüşü verimli olan bir davranış” dedi.

“Öğrencilerimize tercih etmelerini tavsiye ederim”

Fizyoterapist Mehmet Boz ise mesleğin oldukça tercih edilen bir duruma geldiğini ve iş alanlarının geniş olduğunu paylaşarak, “Fizyoterapistlik günümüzde oldukça revaçta olan bir meslek. Çevrenizden duymuşsunuzdur, fiziğe gittim diyenleri. Alanımız çok geniş. Sporcu sakatlanmaları, günlük hayatta başımıza gelebilecek herhangi bir sakatlık durumu ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkların tedavisi, rehabilitesi noktasında görev yapmaktayız. Bu mesleği merak eden öğrencilerimize tercih etmelerini tavsiye ederim” diye konuştu.

Programın sonunda ise okul yönetimi tarafından katılımcılara kendi isimleri adına TEMA tarafından Kırklareli Hatıra Ormanına dikimi gerçekleştirilen fidanların sertifikası verildi.