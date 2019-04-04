Kariyer ve Marka sohbetlerine yogun ilgi

Gençlik ve Eğitim Topluluğu'nun düzenlediği Kariyer ve Marka Sohbetleri programına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde öğrencilerin bilimsel, sosyal ve akademik gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla kariyer ve marka sohbetleri düzenlendi.

Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz'un moderatörlüğünde, İş Adamı Emin Ilıcak ve Öğretim Üyesi Hakan Derin'in katılımıyla gerçekleşen programda üniversite öğrencileri sorular sorarak geleceklerini planlama şansı buldu.

Program Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz'un konuşmasıyla başladı.

Bayduz "İnsanlar kendi ortaya koyduklarıyla var olurlar. Sizler de kariyer yolculugunuzda cesur, dayanıklı, sorgulayıcı ve araştırmacı olun. Bu ilkelerle hareket etmek sizleri başarıya götürecekdir. Bizim bu etkinlikle amacımız girişimcilik, kariyer, meslek seçimi, mülakatlar ve özgeçmiş yazımı hakkında gençlerimizi bilinçlendirmek.Milli ve manevi değerlere uygun bir gençlik yetiştirme konusunda büyük emekleri olan ve katkı saglayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Bayduz daha sonra Emin Ilıcak ve Hakan Derine gençlerin sorduğu olduğu soruları yöneltti.

Kısaca hayat hikayesinden bahseden İş adamı Emin Ilıcak kariyer yolculuğunu anlatarak gençlere farklı olmayı hayat felsefesi olarak benimsemeleri gerektiğini söyledi. İş alımlarında ve calisanlarin özgeclçmişlerinde nelere dikkat ettiğini anlattı. Eğitimin, kendini geliştirmenin,dil ve bilgisayar bilmenin önemine değinen Ilıcak, en önemli şeyin de samimiyet olduğunu vurguladı

Başarı hikayesini anlatan Öğretim üyesi Hakan Derin de gençlere iş hayatlarında başarılı olmalarını sağlayacak bir çok tavsiye de bulundu. Derin, "Günümüzde artık rutinin dışına çıkmadan başarılı olmak cok zor. Siz gençler sıradan bir şekilde sınıfa girerek aldığınız dersler dışında bireysel farkındalığınızı öne çıkarabildiğiniz oranda başarılı olabileceksiniz. Şuanda üniversitelerde çok sayıda topluluk mevcut. Mutlaka katılın ve ekip çalısması yapabilmeyi öğrenin. Uyumlu ve sabırlı olun. Yaptığınız aktiviteleri, sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerini özgeçmişlerinize ekleyin. Geldiğiniz yerde kalabilmeniz için işinizi severek ve isteyerek yapmanız lazım. Her zaman ileriye dönük hedefleriniz olsun. Ve onlara ulaşmak için gerekli çabayı gösterin" diye konuştu.

Program katılımcılara paketlerinin takdim edilmesi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.