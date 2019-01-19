Karlı yaylada off-road gösterisi

Malatya'nın bin rakımlı Bürecek Yaylası'nda oluşan karlı zeminde gerçekleştirilen off-road gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.

Malatya Off-Road Kulübü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında katılımcılar, kent merkezinden bin metre yükseklikteki Bürecek Yaylasına çıktı.

Karlı yollardan geçerek yaylaya ulaşan off-road tutkunları, gerçekleştirdikleri gösteriyle renkli görüntüler sundu. 12 aracın katıldığı etkinlikte off-road tutkunları stres attı.

Gün boyu süren macerada çeşitli zorluklarla da karşılaşan doğaseverler maceranın sonunda ise kar içinde mangal keyfi yaptı.