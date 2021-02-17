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Karlı yolda sürücülere ikram

Malatya-Kayseri karayolu Darende İlçesinde kar nedeniyle gece bir süre ulaşıma kapanan kara yolunda sürücü ve vatandaşlara ikramda bulunuldu.


Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Darende İstasyon Amirliği görevlileri tarafından yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeden çıkışlara geçtiğimiz gece bir süre izin verilmedi. Seyahat halinde bulunan yaklaşık 200 vatandaş, ilçede bulunan yurtlarda misafir edildi.


Ayrıca vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması bağlamında gece polisler tarafından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.

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