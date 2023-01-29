Karlı yolu açarak vatandaşı hastaneye yetiştirildiler

Malatya'da uzun süredir beklenen kar yağışı 2 gündür beri aralıklı olarak devam ediyor. 130 kırsal mahallenin yolunun kar yağışı sonrası kapandığı Hekimhan ilçesinde ise hasta bir vatandaşa ulaşmak için kapalı yol belediye ekiplerince açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya merkez olmak üzere yağışların yoğun olarak görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek olan ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Malatya'nın yüksek kesimlerinden olan Yeşilyurt ilçesi Porga bölgesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Karla mücadele çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda Altyapı Koordinasyon Merkezinde (AYKOME), tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Kar yağışının yüksek kesimlerde daha yoğun olduğunu ifade eden Okyay, "Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışma pozisyonlarını almış durumdalar. Vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkları takdirde yüksek kesimlere çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Merkezde ise şu an için herhangi bir don olayı yok ancak ekiplerimiz gerekli tuzlama çalışmaları için tedbirleri alıyor. 112 çağrı merkeziyle birlikte AYKOME çağrı merkezimize gelen çağrılarda ekiplerimiz önlemlerini alacak şekilde hazır bulunmaktalar. Kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuz durumlarda vatandaşlarımızın bizleri bilgilendirmeleriyle birlikte ekiplerimiz tarafından müdahale edilecek. Kar yağışının memleketimize hayırlar ve bereketler getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Porga bölgesinde kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir ise Malatya genelinde konuşlanmış ekiplerin karla mücadele çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürdüğünü belirtti. Kar temizliği ve arkasından oluşabilecek buzlanmaya karşı olan bütün tedbirleri aldıklarını ifade eden Demir, "Bütün ilçelerimizde tuzlama ekiplerimiz, bıçaklı kamyon ekiplerimiz 7/24 esasına göre konuşlandırılmış durumda. Porga bölgemizde çalışmalarız devam ediyor. Çalışmalarımızın devam ettiği Yeşilyurt ilçemize bağlı Porga bölgemizde 5 mahallemiz bulunmakta. Aynı zamanda Adıyaman iline bağlı 3 mezraya da Porga bölgemizin yolundan hizmet vermekteyiz. Ekiplerimiz acil bir durumda müdahale şeklinde beklemekteler. İnşallah rahmet ve bereket yılı olacak" dedi.

Hasta şahıs hastaneye yetiştirildi

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Hekimhan ilçesi Söğüt Mahallesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolun açılmasını sağlayarak sağlık ekiplerinin hasta olan vatandaşa ulaşımını sağladı.