Karne hediyesi Malatya Park'tan

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne karnesini götüren öğrencilere eğlence oyunlarının biletleri hediye edildi.

2019-2020 eğitim öğretim yılında bugün karnelerini alan öğrencileri MalatyaPark'ta unutmadı. Her yıl olduğu gibi bu yılda karnelerini getiren öğrencilere hediyeleri verildi. Sabahın erken saatlerinde AVM'ye gelen binlerce öğrenci, girişi katta karnelerini göstererek Playland, Bowling Adası, Trentırtıl, Buzpark ve Trambolin için ücretsiz hediye kartlarını aldılar.

Kısa sürede hediyeler tükenirken, yaklaşık 5 bin öğrenci karne heyecanını Malatya Park'taki eğlence alanlarında yaşadı.