İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karşıyaka Belediyesi Başkanı Tugay'dan Arguvan Belediyesine ziyaret

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Malatya’nın Arguvan ilçesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile görüştü.

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Malatya'nın Arguvan ilçesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile görüştü.


İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Op. Dr. Cemil Tugay, beraberinde CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve il yöneticileri ile birlikte Arguvan'ı ziyaret ederek belediye, CHP İlçe Başkanlığı ve esnaf ziyaretinde bulundu.


Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile günün anlam ve önemine ifade eden hatıra fotoğrafını Nazım Hikmet Heykeli önünde çektiren Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Başkan Tugay'a ilçede ürettikleri lavantaları takdim etti.


Ziyarette konuşan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Arguvan'a, türkü diyarına hoş geldiniz” diyerek Arguvan'ın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi. Arguvan'a daha iyi hizmeti sunma adına ekip olarak koordineli bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Kızıldaş, kendilerini ziyaret eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.