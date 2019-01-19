Kasasından taşan yük yolu trafiğe kapattı

Malatya'da kasasından dışarıya doğru taşan geniş ve büyük bir yük ile ilerleyen tır, çevre yolunda trafiğin aksamasına neden oldu. O anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, görüntüler Malatya-Kayseri çevreyolunda kameraya yansıdı. Seyir halinde olan ve ne taşıdığı belli olmayan tırın üzerindeki brandayla kaplı yükün, aracın kasasını taşıması trafikte aksamalar yaşandı. Diğer sürücüler, yolun büyük kısmını kapatarak ilerleyen tırı geçemeyince zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.