Kaşkaloğlu Otel ve Gastronomi Merkezi açıldı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yöresel yemeklerin tanıtılacağı 'Gastronomi Merkezi' olarak kullanılacak Kaşkaloğlu Otel ve Gastronomi Merkezi hizmet vermeye başladı.

Arapgir'de Doğu Anadolu Projesi (DAP) destekli Berenge Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 'Gastronomi Merkezi' olarak kullanılacak Kaşkaloğlu Otel ve Gastronomi Merkezi hizmet vermeye başladı.

Toplamda 13 dönümlük bir alan üzerine inşa edilen 35 yataklı, 70 metre karelik kahvaltı salonu, 400 metre kare kapalı alandaki restoran binası ile çeşitli etkinliklerin yapılabileceği 2 bin metre kare alan ve bir adet amfiye sahip merkezde, gastronomi alanında bilimsel toplantılara da ev sahipliği yapılacak.

Merkezin Arapgir'in tarihi, kültürel değerlerinin korunması, onarılması ve iyi bir fonksiyon yüklenerek sürekli hale getirilmesinin en büyük misyonları arasında yer aldığını belirten Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “ Yukarı Fırat gastronomi merkezi Kaşkaloğlu Millet Hanı ve Serge İlham Merkezinin Arapgir Belediyesi adına işletmelere açılmış olması bizim en büyük gurur kaynağımızdır. Arapgir, uzun yıllardır turizme, gastronomiye, kültüre, doğaya insana, bölge kültürüne yatırım yapıyor. Yukarı Fırat'ın merkezinde tüm Fırat'ı birleştirecek kültürel birlikteliği ve yaşamı önemseyen işletmeler kurmaya hazırlanmıştı. Bunların hepsi faaliyete geçti. Kaşkaloğlu Otel ve Gastronomi Merkezi 13 dönüm alan içerisinde inşa edilmiş. Mini Arapgir diyebileceğimiz botanik bir parkı her türlü etkinliklere açık bir ortam. Büyük kaynaklar harcandı ve Arapgir bu merkezde toplanmış oldu. Müzelere ilaveten bu merkez Arapgir'in geleceğe olan en büyük yatırımıdır. Önü perenge kanyonuna bakan, Karadeniz, Akdeniz bölünmüş çevre yoluna bakan bir alanda inşa edilmiş, temiz havası, suyu, ürünleriyle bu merkez bütün insanlığı, ağırlayacak, uğurlayacak, konuşturacak, lezzetleriyle doyuracak bir merkez. Burada Yukarı Fırat bölgesinde oluşmuş 120 yemeği ile 3 bin yıl harmanlanarak gelmiş mutfağımızın lezzete dönüşmüş bütün markalarını üretmeye çalışıyoruz” dedi.

Gastronomi merkezinin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Cömertoğlu, “ 21 tane coğrafi işaret belgesi almak için hazırladığımız gastronomiye ait çeşitliliğimiz var. Tandır kebabı başta olmak üzere, dolamamız, kızartmamız, akıtma biciğimiz, mahluta çorbamız şuan tescil edilmiş durumda. Köhnü üzümü ve mor reyhanımız Türkiye'de karşılık bulan katma değere dönüşmüş bir ürün yelpazesi. Burada da bütün bunlara ilaveten doğadaki zengin, aromatik içeriğe sahip bütün lezzetleri mutfak kültürümüzde geleneğe dönüşmüş binlerce yıl diye tarif edilen her türlü töreye uygun sunumu bu merkezde toplanmış oldu. Bu merkezi bize kazandırırken destek olan Kalkınma Bakanlığı DAP idaresine, Kültür Bakanlığı ilgililerine ve belediyemize, mülkü idaremize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ünlü Şef Ali Açıkgül ise, “Arapgir Gastronomi merkezimizde, Malatya kültüründe olan unutulmuş yemeklerimizi, buraya gelen yerli ve yabancı turistlere öğretmek daha sonra onlara tattırmak ve hep birlikte bu kültürü kayıt altına almak. Buradaki esnafa eğitim verip kendi yöremizde olan yemeklerin modern sunumlarla, doğal sunumlarla gelen misafirlere sunmak. Bir diğer aşamada buradaki yükseköğretimdeki genç öğrencilerimize bir meslek edindirmek ve bunlara bir gelecek kapısı açmak. Unutulmuş olan tatlarımızı bir kayıt altına alıp gelen misafirlerimize tanıtmak” diye konuştu.