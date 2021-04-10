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Kavga diye geldiler, sürprizle karşılaştılar

Malatya’da bir inşaat şantiyesine kavga ihbarı için gelen polis ekipleri, sürprizle karşılaştı.

Malatya'da bir inşaat şantiyesine kavga ihbarı için gelen polis ekipleri, sürprizle karşılaştı. Şantiye çalışanları alkışlarla karşıladıkları polislerin gününü kutladı.


Malatya'da da yapımı süren Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü inşaatında kavga ihbarı alan polis ekipleri hemen olay yerine gitti. Asayiş ekipleri olay varır varmaz kavga olayını araştırırken şantiyedeki işçilerin alkışları ile karşılaştılar. Unat inşaat çalışanları olarak Türk Polis Teşkilatının yıl dönümü nedeniyle polis ekiplerine sürpriz yapan işçiler, Polislerin gününü kutladı, çiçek takdim ettiler.

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