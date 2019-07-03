İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kavgada silahın kabzasıyla başına darbe alan kişi yaralandı

Malatya’da iki grup arasında yaşanan kavgada silahın kabzasıyla yaralanan bir kişi hastanelik oldu.

Malatya'da iki grup arasında yaşanan kavgada silahın kabzasıyla yaralanan bir kişi hastanelik oldu.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre; Antepli Sokak'ta bulunan bir eğlence merkezinde alkollü iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfeğin kabzasıyla başına darbe alan Z.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda 1 adet pompalı tüfekle birlikte 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.