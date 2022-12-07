Kavşakta kaza:2 yaralı

Malatya'da bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüleri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi Gönültaş Caddesi ile Pirim Sokak kavşağında meydana geldi. Sürücü İ. C sevk ve idaresindeki 44 BH 692 plakalı aracı ile Gönültaş kavşağına geldiği esnada, sürücü S. G sevk ve idaresindeki 34 EJV 689 plakalı otomobil ile çarpışması neticesinde yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Yaralı sürücü İ. C ile diğer otomobilin sürücüsü S.G, ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücülerinin durumları iye olduğu belirtilirken, kazayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.