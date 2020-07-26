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Kavurucu sıcaklara dikkat

Malatya’da Pazartesi ve Salı günleri için kavurucu sıcakların etkili olacağını bildiren meteoroloji, vatandaşlara gündüz dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Malatya'da Pazartesi ve Salı günleri için kavurucu sıcakların etkili olacağını bildiren meteoroloji, vatandaşlara gündüz dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, önümüzdeki Pazartesi ve Salı günleri hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. 27 Temmuz Pazartesi ve 28 Temmuz Salı günleri hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 1000-16.00 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşların güneş ışınına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları uyarısında bulunuldu.


Bu arada kavurucu sıcakların ağaç ve bahçelere zarar vermemesi için sulama, gübreleme ve ilaçlamanın gece yapılması istendi.

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