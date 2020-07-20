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Kavurucu sıcaklarda çiftçilere önemli uyarı

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Malatya ve civarındaki illerde çiftçiler uyarılarak, gübreleme, ilaçlama ile sulamanın sabah veya akşam saatlerinde yapmaları önerildi.


Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman illerinin bağlı bulunduğu Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Çiftçilerimizin yüksek sıcaklık dalgasından daha az etkilenmeleri için bu süreçte ekim-dikim, gübreleme ve ilaçlama faaliyetlerini günün serin saatlerinde yapmalarının daha iyi olacağı, sulama işlemlerini ise daha etkili olacağından dolayı sabah veya akşam saatlerinde yapmaları önerilmektedir” denildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin beklendiğinin bildirildiği açıklamada, “Hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği beklendiğinden, güneş ışınlarının dik geldiği 10:00-16:00 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir” önerilerinde bulunuldu.

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