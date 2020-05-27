Kayalıklardan düşen vatandaş için ekipler seferber oldu

Malatya'da kayalıklardan düşerek ayağı kırılan vatandaşı kurtarmak isteyen ekipler, karlı yolda yaklaşık 1 saat yürüdü. Sedyeye alınan yaralı, yaklaşık 1 saat taşındıktan sonra ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Malatya merkez ilçe Battalgazi Karagöz kırsal mahallesi Beydağı eteklerinde meydana geldi. Selahattin Boyraz isimli vatandaş, yürüyüş için Beydağı'nın eteklerine gitti. Yolun karlı olması nedeniyle kayalıklardan düşüp ayağını kıran Boyraz, cep telefonu ile durumu 112'ye bildirdi. Jandarma, 112 ekipleri ile Afet ve Acil Durum (AFAD) personelleri yaklaşık bir saat yürüyerek olay yerine ulaştı. Ekipler olay yerine ulaştıktan sonra Selahattin Boyraz'ı sedyeye alıp, yaklaşık bir saat taşıyarak ambulansa getirdi. Boyraz'ın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındığı ifade edildi.