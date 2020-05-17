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Kaybolan hayvanını aramaya çıktı kendisi kayboldu

Malatya’da, kaybolan hayvanını aramaya çıkan şahsın kendisi kayboldu.

Malatya'da, kaybolan hayvanını aramaya çıkan şahsın kendisi kayboldu.


Edinilen bilgiye göre, Hekimhan ilçesi Sarıkız Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Irgat (61), kaybolan küçükbaş hayvanlarını aramak için evinden ayrıldı. Evden ayrılmasının üzerinden birkaç saat geçmesine rağmen dönmeyen Irgat'ın durumu jandarma ekiplerine bildirildi. Irgat'ın kaybolduğu bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen İbrahim Irgat, jandarma ekipleri ve vatandaşların 4 saatlik çalışması sonucu evlerinin 4 kilometre uzağında Çatal Armut mevkiinde bulunarak ailesine teslim edildi. Kaybolan şahıs bulununca olay yerine gelen ambulansta sağlık durumu kontrol edildi.


Irgat'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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