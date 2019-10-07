Kaybolan inekleri Jandarma buldu

Malatya'da muhtara ait olan kaybolan inekleri Jandarmanın bulduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Arguvan ilçesine bağlı Yürektaşı Mahallesinde mahalle Muhtarı Hanifi Korkmaz'a ait arazide otlatıldığı sırada kaybolan 8 inek, Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekibi tarafından bulundu.

Yürektaşı Mahallesi Muhtarı Hanifi Korkmaz, arazide otlattığı 8 ineğin kaybolduğunu bildirip ilçe Jandarmadan yardım istedi. Muhtar Korkmaz'ın 4 gün süren aramasına rağmen bulamadığı inekler, bölgeye hareket eden jandarma devriye ekibi tarafında dağlık bir arazide bulundu.

İneklerine kavuşan Muhtar Hanifi Korkmaz, "Jandarma sayesinde, çok şükür ineklerim bulundu. Biz kendi imkanlarımızla 4 gün aradık bulamadık. Eğer bulunmasaydı büyük üzüntü yaşardım. İlçenin her türlü sorununa yardımcı olan başta ilçe kaymakamımız Abdullah Şahin'e, ayrıca 24 saat görev başında olan ilçe Jandarma bölük komutanı Ali Ayva ile jandarma personeline teşekkür ediyorum” diye konuştu.