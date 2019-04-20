Kayınpeder gelinini vurdu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayınpeder, tartıştığı gelinini silahla vurarak öldürdü.

Olay, Akçadağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gelin Ş.A. (31) ile kayınpederi Ö.A., ilçe hükümet konağı yanında bulunan otoparkta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışma sonrası Ö.A., yanında bulunan tabanca ile Ş.A.'ya tek el ateş etti. Göğsüne isabet eden kurşun sonucunu ağır yaralanan Ş.A., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilen Ş.A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kayınpeder Ö.A.'nın gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Öte yandan, Ş.A.'nın eşi Piyade Uzman Çavuş Gökhan Aslan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 03 Mayıs 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmişti.