İhlas Haber Ajansı

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Kayıp hayvanlar dron ile bulundu

Malatya’da 32 adet küçükbaş hayvan kayıp olmasından sonra dron çalışması ile bulundu.

Malatya'da 32 adet küçükbaş hayvan kayıp olmasından sonra dron çalışması ile bulundu.


Darende İlçesi Ağılyazı Mahallesinde, bir vatandaş 32 adet küçükbaş hayvanını, oğlunun sürüyü otlattığı esnada kaybettiğini, aramalarına rağmen bulamadıklarını beyan ederek Jandarma'ya ihbarda bulundu. Kayıp hayvanların bulunması için Jandarma Drone çekimi düzenlenerek arama faaliyetinde bulundu. Kayıp hayvanlar Jandarma ekiplerince 28 saat arama çalışmalarından sonra evlerinden yaklaşık 5 kilometre uzakta dağlık arazide


Dron görüntülerinden başka bir sürüye karışmış vaziyette bulunduğu tespit edilerek hayvan sahibine teslim edildi.

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