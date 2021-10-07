İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayıp inekler drone ile bulundu

Malatya’da arazide kaybolan inekler, jandarmanın drone ile havadan tarama yapması sonucu bulundu.

Malatya'da arazide kaybolan inekler, jandarmanın drone ile havadan tarama yapması sonucu bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Ağılyazı Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Özer isimli çiftçi, yayılmaları için araziye bıraktığı 5 adet büyükbaş hayvanının kaybolması üzerine jandarmadan yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ilçe jandarma görevlileri arama çalışması başlattı. Drone kaldırarak havadan araziyi tarayan jandarma görevlileri yaklaşık 7 saattir kayıp olan büyükbaş hayvanları bularak sahibine teslim etti.


Hayvanların kayboldukları araziden kilometrelerce uzakta bulunduğu öğrenildi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.