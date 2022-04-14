Malatya'nın Darende ilçesinde binlerce ailenin geçim kaynağı olan kayısı bahçelerini don vurdu.

Malatya'da gece sıfırın altında seyreden hava soğukluğu nedeniyle bazı kayısı bahçelerinde don meydana geldi. Don ile ilgili açıklamalarda bulunun Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, “ 2 gündür bölgemizde ve ilimizde seyreden hava koşulları neticesiyle dün gece bölgemizde don olayı gerçekleşmiştir. Meyve ve ağaçlar hasarlı durumda. Hasarımız çok büyük. Çiftçiler zor durumda. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz” dedi.

Akçatoprak Mahalle Muhtarı Mahmut Berçin ise, kayısı bahçelerindeki don hasarının büyük olduğunu ve devlet büyüklerinden yardım beklediklerini ifade etti.