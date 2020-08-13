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Kayısı çekirdeğinin ‘Güvenli Bitkiler' listesinde

Dünya Kayısı Başkenti olarak bilinen Malatya’nın meşhur meyvesi Kayısı çekirdeğinin “Güvenli Bitkiler” listesine Pozitif (P) olarak yer alması mutlulukla karşılandı.

Dünya Kayısı Başkenti olarak bilinen Malatya'nın meşhur meyvesi Kayısı çekirdeğinin “Güvenli Bitkiler” listesine Pozitif (P) olarak yer alması mutlulukla karşılandı.


Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Borsası'mız tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı - Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne “Kayısı çekirdeğinin güvenli gıda olarak tescil edilmesi” için yaptığımız başvurumuz yapılan değerlendirmeler sonucu kabul edilerek kayısı çekirdeğini “Güvenli Bitkiler” listesine “Pozitif (P) olarak yer aldı. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli başta olmak üzere


başvuru sürecinin başından sonuna kadar desteklerini esirgemeyen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a ve İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Durmaz'a teşekkür ediyorum” dedi.

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