Kayısı da 7 bin 500'ün üzerinde hasar ihbarı alındı

Malatya'yı ziyaret eden TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, "Bu yıl Malatya ilinde, tüm tarım sigortası branşlarında, 7 bin 500 adedin üzerinde hasar ihbarı alınmış, yapılan ihbarlarda don ve dolu gibi nedenler, ürünlerde ise kayısı başı çekmiştir” dedi.

Kayısı ağaçlarında don ve dolu yağışı ile hasarın oluştuğu Malatya'da incelemelerde bulunan TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, Malatya Bölge Müdürlüğünden yetkililerle birlikte Malatya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında, eksperler ve üreticiler ile bir araya gelerek, meydana gelen hasarlara ilişkin sahada gözlemler gerçekleştiren Satoğlu, değerlendirmelerde bulundu. Değişen iklim koşullarına bağlı olarak şiddeti ve yoğunluğu artan riskler karşısında üreticilerin gelir kaybı yaşamamaları için ürünlerini zamanında sigorta yaptırmalarının her platformda hatırlatılması gerektiğini vurgulayan Genel Müdür Satoğlu, Sistemin paydaşlarının bu anlamda önemli ve kritik bir rol üstlendiklerinin altını çizdi. Bu yıl Malatya'da tüm tarım sigortası branşlarında 7 bin 500'ün üzerinde hasar ihbarı alındığını kaydeden Satoğlu, “Yapılan ihbarlarda don ve dolu gibi nedenler, ürünlerde ise kayısı başı çekmiştir. Bu ihbarlara ilişkin geçici hasar tespitleri eksperler tarafından çok hızlı bir şekilde yapılmış olup, ürünlerin hasadı öncesinde kesin ekspertiz çalışmaları da yapılarak, dosyalar tamamlanacak ve zararı olduğu kesinleşen üreticilere belirlenen oranlar doğrultusunda ödemeleri yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Havaların mevsim normallerinde seyretmesi ve bir önceki yıl hasar yaşanmaması gibi sebeplerin üreticiler için yanıltıcı olabileceğini ifade eden Satoğlu, “Hiç beklenmedik anlarda çok ciddi boyutlarda hasarlarla karşı karşıya kalınabiliyor. TARSİM olarak sistemin üreticiler nezdinde yaygınlaştırılması ve tarım sigortasının her yıl düzenli olarak yaptırılması için tanıtım faaliyetlerimize Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'nın ilçe ve köylerinde de aralıksız devam ediyoruz. Bu anlamda tüm paydaşlarımızın üreticilerimizi sisteme teşvik eden yaklaşımları ve destekleri bizler son derece kıymetli” dedi. Hasar tespit işlemlerinin tarım eksperleri tarafından son derece titiz bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getiren Satoğlu, “Eksperler, bağımsız kişiler olup, ekspertiz işlemlerini yürütürken hasarı tam ve doğru tespit ederek, hasar alacakları için doğru tazminatın belirlenmesine aracılık ediyor. Eksperlerin hasar tespit raporlarına istinaden, hasar dosyaları Genel Müdürlüğümüzde alanında uzman olan kişiler tarafından incelenerek, Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlarda yer alan uygulama esasları çerçevesinde, üreticilere tazminat ödemeleri yapılıyor. Bu anlamda yürütülen operasyon konusunda herkes müsterih olmalıdır" ifadelerini kullandı.