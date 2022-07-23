Kayısı Festivali etkinlikleri coşkuyla devam ediyor

Kayısı Festivali birbirinden farlı etkinliklerle Malatya'nın her noktasında kutlanmaya devam ediyor. 21 Temmuz'da başlayıp 24 Temmuz akşamı konser ile sona erecek olan Kayısı Festivali nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Festival çerçevesinde ‘Malatya'da dört mevsim ‘ ve ‘Kayısı'nın serüveni' fotoğraf sergileri düzenlendi. Her iki fotoğraf sergisinde toplam 88 eser sergilendi.

Festival etkinlikleri çerçevesinde Kernek Meydanında kadınlara yönelik olarak düğme dikme, ipliğe boncuk dizme yarışmaları düzenlendi. Yarışmada birinci olanlara hediyeler verildi. Ayrıca çocuklara yönelik olarak da çuval ve yumurta yarışmaları düzenlendi. Bu yarışmalarda da çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Mişmiş Park Fuar alanında da Kemal Sunal Sahnesinde festivale katılan çocuklara yönelik, tiyatro gösterisi, meddah gösterileri ve yarışmalar yapıldı.

TÜRKSOY gösterisi ilgi görüyor

Malatyalılara coşkulu anlar yaşatan yabancı ülkelerden gelen Azerbaycan, Tacikistan, Gürcistan ve Kırgızistan halk oyunları ekipleri kendi ülkelerine özgü gösteriler sunarken ayrıca hem Türkçe hem de kendi dillerinde söylemiş oldukları şarkılarla Malatyalılara Kayısı Festivalini doya doya yaşatıyorlar.

TÜRKSOY olarak Malatya'ya davet edilen Kazak, Azeri, Özbek ve Kırgız sanatçılar Kernek Meydanında vatandaşlara kendi dillerinde ve kültürlerinde yer alan şarkılar söyleyip yöresel danslarını sergilediler.