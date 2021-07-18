Kayısı festivalinde kortej yürüyüşüne yoğun ilgi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 24'üncü Kültür Sanat ve Kayısı Festivali kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü yoğun ilgi gördü.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda yapılmayan ve bu yıl ise mütevazı bir şekilde gerçekleştirilen 24.Kültür Sanat ve Kayısı Festivali kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde renkli görüntüler ortaya çıktı. Doğa Cadde AVM önünde başlayan ve Büyükşehir Belediye Binasına kadar devam eden kortej yürüyüşüne Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, il protokolü, siyasi parti il ve ilçe başkanları, STK'ların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Renkli görüntülerin yaşandığı kortej yürüyüşüne Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, torunlarıyla birlikte kortejde yer alırken, Malatyalılar da yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının çaldığı marşlar eşliğinde Türk Bayrakları ile gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün yapıldığı alanda vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak kortej yürüyüşüne alkışlarla destek verdi. Halk oyunları ekiplerinin halaylarla eşlik ettiği kortej yürüyüşüne, çok sayıda sporcu ile birlikte Yazıhan Atlı Cirit ekibi de katılarak renkli görüntüler yaşattı.