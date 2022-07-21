Kayısı hırsızları jandarmadan kaçamadı

Malatya'da 3 ayrı ilçede kayısı hırsızlığı olayları gerçekleşirken, olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarmanın Dedektifleri (JASAT), Doğanşehir, Akçadağ ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile kayısı hırsızlığı olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Malatya'nın Akçadağ İlçesi Aydınlar Mahallesi ve Yeşilyurt İlçesine bağlı Cafana ve Tepeköy Mahallelerinde sergende kuruması için tarlaya bırakılmış olan kayısıları çalmaya çalışırken, O.Ç , S.Ç. ve G.A. isimli şahıslar yapılan fiziki takip sonucunda malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Ele geçirilen kayısılar mal sahiplerine teslim edildi. Şüpheli şahıslar dan S.Ç. ve O.Ç tutuklandı. G.A isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu arada, Doğanşehir ilçesi Suçatı Mahallesinde sergende kuruması için tarlaya bırakılmış olan kayısıları çalmaya çalışırken E.B. isimli şahıs yapılan takip sonucunda malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Ele geçirilen kayısılar mal sahibine teslim edildi.

Şüpheli şahıs E.B. isimli şahıs gerekli işlemlerinin yapılması için mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.