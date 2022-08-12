Kayısı hırsızları tutuklandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kayısı hırsızlığı yapan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesinde meydana gelen olayda kuru kayısı hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait kamyonette arama yapan ekipler, 100 kilogram kuru kayısı ele geçirdi. Ele geçirilen kayısılar sahiplerine teslim edilirken, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.