Kayısı için "kurul" oluşturuldu

Kayısı'nın üretiminden pazarlanmasına kadar olan sorunları gidermek ve istişareler için ‘Malatya Kayısı Kurulu' oluşturuldu.

Malatya'nın en önemli geçim kaynağı olan kayısının bilimsel temeller ile akademik çalışmalar yapılarak üretimin ve pazarlamasının geliştirilmesi, kayısı üretimi, pazarlaması ve ilgili paydaşların koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulan ‘Malatya Kayısı Kurulu', Tarım Orman İl Müdürü Tahir Macit, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Gündüz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, TKDK Koordinatörü Murat Tunç, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz'dan oluşuyor. ‘Malatya Kayısı Kurulu', Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret ederek kurulun çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Dünya kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin Malatya'da yetiştirilmesinden dolayı önemli bir ekonomik değer ifade ettiğini belirten kurul üyeleri, amaçlarının ve kuruluş hedeflerinin, Kayısıdaki yeni teknolojik gelişmeleri takip edip kamuoyuyla paylaşmak, Dünyadaki kayısı yetiştiriciliği, pazarlaması ve tüketim alışkanlığı ile ilgili konuları takip ederek kayısı paydaşlarını bilgilendirmek,

Malatya'daki kayısı paydaşlarıyla koordinasyon ve işbirliğini sağlamak olduğunu Vali Baruş'a aktardılar.

Vali Aydın Baruş ise Malatya Kayısı Kurulu'nun kurulup faaliyete geçmesini sevinçle karşıladığını ifade ederek, kurulun aktif faaliyetleri neticesinde önemli kazanımlar elde edileceğini söyledi. Malatya Turgut Özal Üniversitesinin de dâhili ile kayısı ile ilgili bilimsel çalışmaların hız kazanacağını ve böylelikle kamuoyunun eksiksiz, bilimsel ve doğru bilgiye ulaşacağını belirten Vali Baruş, ayrıca Malatya'da Kayısı yetiştiriciliğine uygun olmayan alanlara uygun olan tarımsal ürünlerin belirlenerek teşvik edilmesiyle bu alanların ekonomiye kazandırılarak hem Malatya ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.