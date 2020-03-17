İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayısı işletmesinde yangın çıktı

Malatya’nın Darende İlçesinde, Kayısı işletmesinde yangın çıkıp, büyük zarar meydana geldi.

Malatya'nın Darende İlçesinde, Kayısı işletmesinde yangın çıkıp, büyük zarar meydana geldi.


Yangın, ilçenin Heyik Eteği Mahallesi Çayır Tarla Caddesi'nde bulunan Şemi Eren'e ait olan ve işletmeciliğini Emre Eren'in yaptığı 450 metrekare kayısı işletmesinde meydana geldi. Çıkan yangın sonucu, 10 bin koli, 600 bin adet kayısı tabağı, bilgisayar yazıcısı, çamaşır makinesi, televizyon, buzdolabı , hızar motoru, 800 plastik kasa, 3 ton kayısı , market tipi buzdolabı, ofis malzemeleri ve kuru yemiş makinesi yandı.


Yangını itfaiye ekipleri söndürürken, yangınla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.